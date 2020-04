LOSC Mercato : Chelsea, Gabriel lâche sa réponse à Lampard

Comme bon nombre de poulains de Christophe Galtier, Gabriel est l’une des révélations du LOSC cette saison. Le défenseur suscite l’intérêt de nombreux clubs européens dont Chelsea. Dans un entretien, il s’est confié sur son avenir.

Gabriel admiratif de Frank Lampard

Gabriel Magalhaes est l’une des révélations du côté du LOSC cette saison. Au vu de ses performances, le défenseur brésilien a tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes. Il est notamment associé à des clubs anglais comme Arsenal, Chelsea et Everton.

Le défenseur du LOSC s’est prononcé sur son avenir dans un entretien accordé à UOL Esporte. Il a notamment répondu à la perspective d’être entraîné par Frank Lampard à Chelsea. Le Brésilien s’est contenté de dévoiler son admiration pour le meilleur buteur des Blues. « Il était un grand joueur sans aucun doute. Il fait partie de ces joueurs que j’admirais sur le petit écran », a déclaré Gabriel.

Priorité au LOSC

S’agissant de son avenir, le joueur du LOSC a confié qu’il ne voulait pas se prendre la tête. Le Brésilien veut atteindre des objectifs avec le Lille OSC. « Il est tôt et j'ai renouvelé mon contrat avec Lille jusqu'en 2023. L'objectif est maintenant de revenir jouer et de terminer la saison à un niveau élevé, et de qualifier Lille pour la Ligue des Champions 2020-2021 », a expliqué le joueur.

S’il reste concentré sur le LOSC, Gabriel admet tout de même être flatté par l’intérêt qu’il suscite. « Je suis heureux de voir mon nom lié à de grandes équipes. Cela montre que le travail que j'ai accompli jusqu'à présent a été bon », a-t-il confié.