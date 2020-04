OM : Scandale sur Le Phocéen, Cazarre allume la mèche !

Emission très suivie par les supporters de l’OM, le "Talk Show" du Phocéen a invité Sébastien Thoen et Julien Cazarre. Ce dernier a fait des dégâts pendant l’émission. Le média promarseillais tente désormais d’éteindre le feu.

Julien Cazarre met le feu à Marseille

Sébastien Thoen et Julien Cazarre étaient récemment réunis pour animer le "Talk Show". Une bonne idée de réunir ces deux spécialistes de l’humour ? Apparemment oui, comme cela avait été le cas plusieurs fois pour d’autres émissions. Mais cette fois, les choses ont tourné au vinaigre. La raison ? Julien Cazarre portait un t-shirt avec le logo de l’OM, légendé "La Bonne Mère ? I’m f*cking" (et non "loving", qu’il avait pris soin de barrer).

Ce t-shirt a provoqué la colère des supporters marseillais sur les réseaux sociaux. Même le père Alain Ottonello n’a pas caché son indignation. Le vicaire de la paroisse de Saint-Laurent de Marseille a traité Julien Cazarre d’homme qui « n’a pas de courage, ni de couilles » avant d’ajouter qu'il « n’a pas blessé que les supporters marseillais avec ce t-shirt mais tous les Marseillais… »

Le Phocéen joue les pompiers

Devant la polémique provoquée par le t-shirt, Le Phocéen s’est dépêché de s’expliquer et de présenter ses excuses. Dans un communiqué, où il revient plusieurs fois sur le mot « réalité », Sébastien Volpe a assuré qu’aucun membre de ses équipes « n'a vu en direct et dans un format aussi petit le fameux tee-shirt incriminé », l’émission ayant été réalisée « à travers de simples smartphones ».

L’émission a été retirée du site.