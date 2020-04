Montpellier : Proposition de Pedro Mendes contre le Covid-19

Pedro Mendes, défenseur du Montpellier HSC se prépare activement pour la reprise de la Ligue 1. Pour éviter de choper le Covid-19 pendant les matchs, il fait une proposition.

Montpellier : Pedro Mendes recommande des tests chaque semaine

La reprise des championnats ne se fera pas sans risques à cause de la présence du coronavirus. Conscient de cela, le défenseur du Montpellier HSC a songé à des mesures de sécurité contre le coronavirus, lors des 10 journées restantes. « Je ne sais pas si j’exagère en disant ça, mais si on reprend le championnat, il est important à mi-semaine de faire un test de Covid pour savoir si quelqu’un est positif ou non », a confié Pedro Mendes à Eurosport.

« Si on joue contre Marseille par exemple, qu’un joueur est infecté, il risque de contaminer tous les autres et nous aussi, de contaminer ensuite nos proches », a expliqué Pedro Mendes ensuite. Face à la menace persistante de la pandémie, il recommande « des contrôles chaque semaine, avant de jouer un match ». Selon l'arrière international portugais de Montpellier, « c’est important » de le faire.

Notons que le joueur de 29 ans a fait 18 apparitions, pour autant de titularisations, cette saison sous le maillot des Pailladins.