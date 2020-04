PSG : Man United, Diogo Dalot pour succéder à Meunier ?

Dans le besoin d'un latéral droit pour renforcer le poste que va libérer Thomas Meunier à la fin de la saison, le PSG se voit prêter l'intention de recruter un joueur portugais de 21ans en la personne de Diogo Dalot.

Diogo Dalot successeur de Thomas Meunier au PSG ?

Diogo Dalot, le latéral portugais est fortement concurrencé par Aaron Wan-Bissaka à Manchester United où il a débarqué l’été dernier. Selon The Sun, la direction des Reds Devils songerait à se séparer du Portugais. Et d’après O Jogo, le PSG serait prêt à récupérer ce flop de Manchester United, une information surprenante lorsqu'on sait que le club est en passe de se séparer de Thomas Meunier. Le Belge, d'un niveau supérieur, arrive en fin de contrat au terme de la saison et aucun accord n'a été trouvé pour sa prolongation.

35 M€ pour le protégé de Mourinho

Le latéral de 21 ans a vu son temps de jeu diminuer depuis le départ de José Mourinho du club. Pas épargné par les blessures, Diogo Dalot ne compte que 4 matches de Premier League cette saison, dont un seul comme titulaire. Selon The Sun, le joueur souhaiterait se relancer dans un autre club.