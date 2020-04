OM : Reprise de la saison, Germain pose une colle à la LFP

Suspendu à cause de la crise de coronavirus, il n'existe aucune certitude sur la poursuite des matchs en Ligue 1 et Ligue 2. Deux dates sont cependant proposées pour cette reprise, les 3 et 17 juin 2020. Pour Valère Germain, joueur de l’OM, trop d’obstacles se dressent devant la reprise des matchs.

Valère Germain pointe plusieurs obstacles

La Ligue de Football Professionnel envisage de reprendre la Ligue 1 au mois de juin prochain. Alors que le confinement imposé par les autorités françaises est toujours de rigueur, et que sa fin sera probablement suivie de mesures exceptionnelles, la Ligue espère retrouver les soirs de matchs. Le joueur de l'Olympique de Marseille n'y croit que très peu. Valère Germain explique qu'il « y a une certaine crainte » concernant la pandémie.

L'ancien joueur de l'As Monaco a déclaré sur beIN Sport: "Je ne cache pas qu'il y a une certaine crainte. Dans certains métiers, il peut y avoir une distance de sécurité avec les gens, un masque, du gel hydroalcoolique, des gants, malheureusement, sur un terrain de foot, il n'y a pas tout ça. On a envie de reprendre, mais on a tous des familles, et il faut comprendre la crainte des joueurs. Si les conditions sont bonnes pour rejouer, on le fera avec grand plaisir. Il faut qu'on soit en sécurité."