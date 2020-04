PSG : Neymar Jr, ça n’irait plus très fort au moral

Neymar n’en peut plus de rester loin de ses coéquipiers du PSG. Le brésilien avoue que ses camardes de jeu lui manquent terriblement, ce qui commence à le rendre anxieux.

Neymar veut retrouver ses coéquipiers et le jeu

Le coronavirus a amené les dirigeants de tous les championnats de football à envisager l’arrêt des compétitions. Neymar, qui a été un des premiers joueurs du PSG à profiter de l’occasion pour rejoindre son pays, commence à vivre très mal cette longue période qui l’éloigne de ses coéquipiers et du jeu.

Comme le rapporte BeIN Sport, le brésilien a déclaré : "Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété. J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J’espère que la décision sera connue bientôt''.

Neymar ne vivrait pas une vie de vacancier, selon ses proches. Sa vie ne serait qu’une « routine » faite d'un « petit-déjeuner, une première séance d'entraînement, du repos et tout au long de la journée, des activités ludiques, qui finissent par lui faire dépenser de l'énergie. Dans certains cas, les séances d'entraînement spécifiques et générales sont divisées en deux périodes. »