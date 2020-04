AS Monaco : Retour au bercail en vue pour Adrien Silva ?

Prêté depuis un an à l’AS Monaco, Adrien Silva ne sera pas conservé par le club de la Principauté. Le joueur appartenant à Leicester pourrait quitter les Foxes pour le Portugal.

Un retour au Portugal se profile pour Adrien Silva

À Monaco depuis janvier 2019, Adrien Silva n’ira pas au-delà de l’exercice actuel avec le club du Rocher. Le joueur de Leicester arrive à la fin de son prêt l’été prochain. Contrairement à l’Algérien Islam Slimani, prêté avec option d’achat, l’AS Monaco n’avait pas inclus d’option pour le milieu portugais.

Selon la presse de son pays, à défaut de rentrer à Leicester, Adrien Silva pourrait retourner à Lisbonne après sa pige monégasque. À Bola et Record révèlent que le Sporting Lisbonne compte rapatrier le milieu de terrain de 31 ans lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le club lisboète souhaite profiter de la situation contractuelle de son ancien joueur pour le faire revenir.

Un départ à quel prix pour Leicester ?

Avec Leicester, il ne reste plus qu’un an de contrat à Adrien Silva. Il avait été recruté en 2017 contre 25 millions d’euros par les Foxes. Le club anglais pourrait donc le vendre à moindre coût au prochain mercato. Ceci de peur de le laisser partir gratuitement dans un an. Pour A Bola et Record, le joueur serait intéressé par un retour à Lisbonne.

Le Sporting cherche à renforcer son effectif avec des anciens de la maison. Outre Adrien Silva, ancien capitaine des Lions, José Fonte, le défenseur du LOSC serait également visé.