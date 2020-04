Rennes Mercato: Camavinga, retournement de situation au Real

Avec l’intérêt du Real Madrid relancé par Marca et As, Eduardo Camavinga, pourrait être le tube de l’été au Stade Rennais. Le jeune milieu de terrain est annoncé tout en haut de la pile de joueurs ciblés par les merengues, mais qu’en est-il vraiment ?

Rennes : la presse espagnole chante l'intérêt du Real pour Camavinga

Il n’aura fallu que 25 matchs de Ligue 1 Conforama et 1 but à Eduardo Camavinga cette saison pour affoler le Real Madrid. Ces derniers mois, le nom du jeune milieu naturalisé français (en décembre 2019) est collé à celui du géant espagnol. Si des journalistes espagnols pouvant parler avec autorité ont déjà balayé les rumeurs de son transfert vers le Real, celles-ci reviennent de plus belle et de façon encore plus insistante.

En effet, deux journaux espagnols ont affiché à leur une la photo d’Eduardo Camavinga. Marca avance qu’en ce qui concerne l’avenir du joueur du Stade Rennais « la voie est libre » pour le Real. As annonce que son transfert pourrait se boucler autour de "50 millions d’euros". Tous ces deux médias confirment un fort intérêt du Real Madrid.

Rien entre le Real Madrid et le Stade Rennais

Mais l’Équipe indique qu’il n’y a rien de concret. Selon le média sportif hexagonal, aucun accord n’a été trouvé entre Rennes et le Real concernant l’avenir de Eduardo Camavinga. Il n’y aurait même aucune discussion d’engagée entre les deux équipes pour le joueur. Avec le nouveau président Nicolas Holveck, il y aurait des chances que le Real bute sur un refus des Rouge et Noir. L'entraîneur Julien Stephan s’était déjà positionné pour une saison supplémentaire de son joueur à Rennes.