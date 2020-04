RB Leipzig mercato : Timo Werner vers la Premier League ?

Convoité par plusieurs grands clubs, l’avenir de Timo Werner s’inscrit loin de Leipzig et un départ dès cet été est probable. C’est du côté de Liverpool que le buteur pourrait réapparaitre la saison prochaine.

De grosses écuries s’intéressent à Timo Werner

Auteur d’une 4ème saison pleine avec le RB Leipzig, Timo Werner suscite l’intérêt de plusieurs gros clubs européens. Le FC Barcelone, qui souhaiterait toujours recruter Werner en cas d’échec dans le transfert de Lautaro Martinez, doit avancer avec la rude concurrence de Liverpool sur ce dossier. Manchester United et la Juventus, quant à eux surveillent toujours l’avancement de ces dossiers.

Werner donne sa priorité à Liverpool

Selon Sky Sports, Timo Werner ne cache pas ses ambitions et aurait pris la décision de rejoindre Liverpool. Cependant, même si les Reds ont fait du buteur une de leur priorité, ils ne sont pas prêts à lancer les négociations tout de suite et préféreraient attendre. Pour voir l’allemand de 24 ans rallier ses rangs, le club anglais devra payer sa clause libératoire de 60 millions d’euros, les dirigeants de Leipzig n’étant absolument pas enclin à ouvrir des négociations. Auteur de 88 buts et 39 passes décisives en 150 matchs, Timo Werner pourrait vite rejoindre l’Angleterre pour essayer de remporter la Ligue des Champions.