ASSE Mercato : Les plans de Puel pour la saison prochaine

Manager général de l’ASSE, Claude Puel a bel et bien un plan pour constituer son équipe la saison prochaine. Le grand nettoyage annoncé l’hiver dernier devrait être mis à exécution, lors du mercato estival.

ASSE : Puel et Thuilot partis pour le grand dégraissage

L’ASSE doit tout faire pour rebondir la saison prochaine, après le difficile exercice 2019-2020 qui n’est d’ailleurs pas encore bouclé. Comme annoncé, Claude Puel va se séparer des joueurs non désirés et ceux qui se sont avérés des flops. Mis sur le marché lors du mercato hivernal, Loïs Diony n’avait pas trouvé preneur. L’attaquant en manque de réussite sera remis sur le marché.

Le flop Assane Diousse aussi, mais également Stéphane Ruffier qui ne rentre plus dans les plans de l’entraineur. Si le gardien de but, en conflit avec le coach stéphanois, trouve chaussure à son pied cet été, l’ASSE ne le retiendra pas, surtout que son contrat expire en juin 2021.

Un joli coup avec Bouanga, Khazri ou Boudebouz ?

Pour rester fidèles à la politique du club, Claude Puel et Xavier Thuilot (directeur général) pourraient tenter des coups avec les joueurs dont la valeur marchande est en hausse. Comme ils l’avaient fait pour Ole Selnaes et Ckeikh Mbengue (10 M€), Rémy Cabella (12 M€) et William Saliba (30 M€), les responsables des Verts seraient attentifs aux propositions pour Denis Bouanga, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Yann M'Vila. La vente d’un ou deux de ses joueurs clés (en fonction des offres) pourrait renflouer les caisses de Saint-Étienne.

Incarnant le futur de l'ASSE, Wesley Fofana et Charles Abi (prolongés cette semaine), Zaydou Youssouf et Mahdi Camara ne seront pas sur le marché. Toutefois, une opération à la Saliba (vendu et prêté dans la foulée) n’est pas exclue pour eux.

Quel sort pour Monnet-Paquet, Hamouma et Debuchy ?

Concernant Kévin Monnet-Paquet (31 ans), Romain Hamouma (33 ans) et Mathieu Debuchy (34 ans), ils n’ont plus qu’un an de contrat à l’ASSE. Claude Puel ne réaliserait pas de vente intéressante avec eux, vu leur âge avancé. Leur prolongation ne serait également pas dans les plans de ce dernier. Ils devraient donc aller au bout de leur contrat en juin 2021. Fort de leur expérience, il n’y a pas de doute qu’ils seront d’un apport non négligeable pour le groupe stéphanois.

En fin de bail cet été, Léo Lacroix et Yohan Cabaye partiront librement, Jean-Eudes Aholou retrouvera l’AS Monaco qui l’avait prêté à l’ASSE. Quant au capitaine Loïc Perrin, il pourrait bien prendre sa retraite.