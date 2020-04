Ligue 1 : C'est la guerre pour le recrutement des jeunes

Selon Bilel Ghazi, journaliste de L’Equipe, les clubs de Ligue 1 n’hésitent plus à se marcher sur les pieds pour s’arracher les jeunes talents. Ainsi, ces clubs ne respectent plus l'accord qui les avait longtemps liés.

Ligue 1 : plus de respect de l’accord sur le recrutement des jeunes

De jeunes talents sont actuellement au centre d’une lutte entre l’OL, l’OM et le LOSC en vue du recrutement estival. D'après Bilel Ghazi, l’AS Monaco et le LOSC sont à l’origine de cette lutte déloyale pour le recrutement des jeunes joueurs. « Sous “l'impulsion” de Monaco et Lille, le pacte de non-agression entre clubs français sur le marché des jeunes a totalement volé en éclats », a posté le confrère sur son compte Twitter.

Le journaliste prévient que cette lutte déloyale pour le recrutement des jeunes talents « prend des proportions totalement inédites ». Il indique qu’ « on évoque quelques cas particuliers, mais de nombreux dossiers provoquent des remous... ». De quoi inquiéter Bilel Ghazi, qui conclut : « Le marché des jeunes ressemble aujourd'hui à un univers impitoyable... ».

Pour rappel, l’OM serait chaud pour attirer Djibrail Dib, membre des équipes de jeunes de l’OL, alors que le LOSC serait proche de signer Isaac Lihadji, formé à la Commanderie…