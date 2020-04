Real Mercato : L'avenir de Luka Modric est-il à Madrid ?

Après 8 saisons au sein du Real Madrid et de nombreux titres remportés, Luka Modric pourrait quitter la capitale au mercato estival si l’occasion se présente.

Une place de titulaire perdue face à Valverde

Assez décevant cette saison, Luka Modric n’est plus que l’ombre de lui-même et Zinedine Zidane l’a bien remarqué, car souvent sorti de l’équipe titulaire par le tacticien français, lui préférant son remplaçant le milieu de 21 ans Federico Valverde.

Cette saison, le croate a disputé 30 matchs (10ème joueur le plus utilisé de l’équipe) dont seulement 19 en tant que titulaire. L’uruguayen, lui, en a disputé 32 (5ème joueur le plus utilisé) dont 23 en tant que titulaire. Une place perdue qu’il pourrait avoir de plus en plus de mal à retrouver la saison prochaine avec le retour de Martin Odegaard, auteur d’une saison pleine du côté de la Real Sociedad.

Luka Modric n’est pas poussé vers la sortie

Toutefois, malgré sa présence de plus en plus fréquente sur le banc de touche, Zinedine Zidane souhaiterait que le ballon d’or 2018 reste au sein de la Casablanca. Marca révèle que le champion du monde 1998 compterait toujours sur Luka Modric pour être une pièce importante de l’effectif lors de la saison prochaine. Cependant, si une offre intéressante pour « Lukita » arrive sur le bureau des dirigeants Merengues, il pourrait ne pas être retenu, comme pour le remercier de ses loyaux services rendus depuis août 2012.