Covid-19 : "Je suis Emmanuel Adebayor, pas Drogba ni Eto'o!"

En solidarité avec les plus démunis dans leur pays, Didier Drogba et Samuel Eto'o ont fait des dons pour lutter contre le coronavirus. Emmanuel Adebayor, critiqué pour sa discrétion dans cette période de grande solidarité, a confié « je ne suis pas Drogba et Eto'o. Je ne donnerai pas ».

Adebayor se distancie de Didier Drogba et Samuel Eto’o

L’ancien capitaine de la sélection togolaise, Emmanuel Adebayor, s'est distancié de ses collègues stars du football africain Didier Drogba et Samuel Eto'o. Il ne veut d’ailleurs pas être classé à leurs côtés dans ce genre de choses. « Je suis comparé à Drogba et Eto’o. Cependant, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis Emmanuel Sheyi Adebayor et je ferai toujours ce que je veux. Je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, et c'est la chose la plus importante."

À propos des critiques dont il fait l'objet pour son inaction dans cette crise financière causée par la pandémie de coronavirus, il répond : "Bien sûr, il y aura ceux qui me critiqueront parce que je n'ai pas créé de fondation à Lomé. Pour ceux qui disent que je ne donne pas, permettez-moi d'être très clair : je ne donne pas. »

L’ancien attaquant de Tottenham poursuit en rajoutant : « Je vis juste ma vie, je m'amuse juste. Des gens viennent sur ma page pour me demander « pourquoi vous ne faites pas de charité ? » Pour l'amour de Dieu, pourquoi me demandez-vous de faire une œuvre de charité ? Je fais ce que mon cœur me demande de faire, pas ce que vous me demandez de faire. Je déteste ça."