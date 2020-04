OL : Ligue 1, Jean-Michel Aulas change son fusil d’épaule

Jean-Michel Aulas a revu sa position, après la décision de l’UEFA qui impose aux Ligues de finir la saison. Le président de l’OL se dit prêt à s’aligner sur la décision de la majorité des clubs.

Aulas prêt à aller au bout de la saison

Jean-Michel Aulas a bien saisi le message clair de l’UEFA sur les championnats nationaux. L’Union exige que la Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent et aillent à leur terme. Du coup, la LFP va devoir sortir un calendrier pour les deux dernières journées restantes. Mis en minorité sur son idée de « saison blanche », le patron de l’OL est désormais favorable à la reprise. Il propose même des dates.

« On est parti sur une possible reprise de l’entraînement le 12 mai et celle de la Ligue 1 le 17 juin », a-t-il lâché dans L’Équipe, tout en déduisant que l’UEFA envisage « la possibilité que les compétitions domestiques aillent au-delà de la date du 3 août initialement évoqué ». Pour démontrer sa bonne foi, Jean-Michel Aulas assure qu'il est « un démocrate et si une majorité établit une décision, il s’y rangerait ».

Aulas voit l'OL se qualifier pour l'Europe

L’OL était 7e de Ligue 1 quand la compétition a été suspendue le 13 mars. Et le président des Gones croit que son équipe peut encore finir à une place européenne à l'issue des 10 dernières journées de championnat.

« En étudiant l’évolution du classement des cinq dernières saisons, on note que les classements à la 28e et la 38e ne sont pas toujours les mêmes... », a-t-il argumenté, avant d’ajouter : « c’est pour ça qu’il faut essayer d’aller au bout… ».