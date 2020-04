Ligue 1 : Droits TV, Bernès s'attaque à BeIN Sport et Canal+

Diffuseurs officiels des matches de Ligue 1, BeIN Sport et Canal + ont refusé de payer les droits TV le 5 avril. Pour Jean-Pierre Bernès, le comportement des deux chaînes de télévision est déloyale.

Bernès fait la leçon à BeIN Sport et Canal+

Suspendue le 11 mars à cause de la crise sanitaire, la Ligue 1 n’a pas reçu le paiement que BeIN Sport et Canal+ devaient verser le 5 avril. Jean-Pierre Bernès condamne ces deux chaînes qui se sont désolidarisées de la Ligue 1 dès les premières difficultés. « Quand la première vague arrive, les deux partenaires principaux que sont BeIN et Canal disent "On paye pas" », a rappelé l’agent de joueurs sur la Chaîne L’Equipe.

L’ancien responsable de l’OM pense que les partenariats sont signés pour le meilleur et pour le pire. « Quand on est partenaire on est là dans les bons moments et aussi dans les mauvais moments », estime le représentant de Florian Thauvin.

Jean-Pierre Bernès invite tous les protagonistes de l’affaire au calme et souhaite de nouvelles négociations pour convaincre les diffuseurs de verser la dernière tranche des droits TV. « Je pense que tout le monde doit trouver raison gardée. (…) Il faut s’asseoir tous autour d’une table », a-t-il conseillé avant d'insister sur le fait que « quand on est partenaire on ne quitte pas le bateau en pleine mer ».