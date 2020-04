OL : Blessure, Memphis Depay annonce son grand retour

Memphis Depay est blessé depuis la mi-décembre. Il travaillait à son retour à la compétition quand la pandémie de Covid-19 a surgi. L’attaquant de l’OL donne de ses nouvelles.

Memphis Depay a ressenti un gros regret

Suite à une rupture du ligament croisé le 15 décembre 2019 et son opération, l’avant-centre de l’OL avait entamé une course contre la montre afin d’être opérationnel pour disputer l’Euro 2020. Finalement, la compétition prévue à partir du 11 juin a été reportée d'un an à cause du coronavirus. Mais Memphis Depay n’a pas arrêté sa réathlétisation. Il a exprimé son gros regret lié à sa grave blessure, dans des propos rapportés par Football 365.

« Quand ça s’est passé, je commençais à devenir de plus en plus important dans l’équipe. Le coach m’avait désigné capitaine de l’équipe. J’ai d’abord ressenti beaucoup de douleur, mais je devais aussi continuer », a fait savoir l’international néerlandais.

Memphis Depay évoque une étape décisive

Pendant sa longue et difficile période de convalescence, Memphis Depay avoue qu’il a évité de voir les matchs, pour ne pas souffrir davantage. « Je ne savais pas quand je pourrais revenir, en fin de saison ou plus tard. Donc, c’était difficile », a-t-il raconté, avant de parler de son état actuel.

« Ça se passe plutôt bien. Je peux à peu près tout faire. J’attends juste les tests finaux… Le travail qui me reste à faire est sur le terrain. Il faut que je m’entraîne avec mes coéquipiers, avec intensité. Mais en ce moment, ce n’est pas possible, donc je fais le maximum pour rester en forme », a expliqué le buteur de l’OL.