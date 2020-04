ASSE Mercato : Officiel, Mahdi Camara prolonge jusqu'en 2024

Saint-Étienne ne s’arrête plus ! Après Wesley Fofana et Charles Abi, les Verts enchaînent une 3ème prolongation de contrat en une semaine, cette fois-ci pour Mahdi Camara.

Jamais deux sans trois

Peu après les prolongations de ses camarades du centre de formation Wesley Fofana et Charles Abi, c’est désormais au tour de Mahdi Camara de prolonger son aventure avec Saint-Étienne jusqu’en 2024.

« C’est une fierté de prolonger avec mon club formateur et de continuer mon aventure en Vert. Je suis content de la confiance que m’accorde l’ASSE. Mon objectif est de continuer à progresser et à me battre pour ce club qui m’a beaucoup donné depuis mes débuts. » a réagi le principal intéressé sur le site du club.

Mahdi Camara connaît une ascension rapide

Après un prêt de 6 mois au Stade Lavallois, Mahdi Camara est revenu à Saint-Étienne au dernier mercato estival. Celui que Claude Puel décrivait comme ne faisant initialement pas partie des joueurs appelés à jouer régulièrement, est finalement vite devenu un membre important de l’effectif. A 22 ans, Mahdi Camara s’épanouit cette saison, il a disputé 20 matchs dont 16 en tant que titulaire. Le milieu de terrain récupérateur des Verts en a même profité pour marquer en Ligue Europa face au FK Oleksandriya et en quart de finale de coupe de France, permettant aux siens de s’imposer 2-1 face à Épinal.