ASSE Mercato : Puel s’enflamme pour l'une de ses pépites

Claude Puel, l’entraineur de l'ASSE ne tarit pas d'éloges à l'égard de Mahdi Camara. Ce dernier a rempilé à Saint-Étienne jusqu’en juin 2024, à la grande satisfaction de l’entraineur.

ASSE : Révélations de Puel sur Mahdi Camara

À l’ASSE, Claude Puel n’a pas hésité un seul instant à faire confiance aux joueurs issus de l’académie de Saint-Étienne. Concrètement, le nouveau coach et manager général de Saint-Étienne a intégré Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans) dans le groupe pro dès sa nomination en octobre 2019.

Satisfait du rendement de ces pépites, le technicien a tout mis en oeuvre pour la prolongation de leur contrat. C’est ainsi qu'ils ont tous signé jusqu’en 2024. Et comme il l'a fait pour le défenseur et l'attaquant, Claude Puel a exprimé sa satisfaction pour le milieu de terrain. Il a également souligné la progression et les qualités de ce dernier.

« En début de saison, Mahdi Camara ne faisait peut-être pas partie des joueurs appelés à jouer régulièrement avec le groupe professionnel, mais il a su s'imposer par son état d'esprit et son travail. Il a énormément progressé », a déclaré le patron du staff technique de l’ASSE.

Claude Puel élogieux envers Mahdi Camara

« Il s'est amélioré dans ses contrôles et sa première touche de balle. Sa capacité à récupérer des ballons est précieuse pour l'équipe. C'est un joueur fiable et constant dans l'effort. Il ne lâche rien. Mahdi symbolise la mentalité du joueur de l'AS Saint-Étienne », a encensé Claude Puel.