OL Mercato : Odsonne Édouard pour remplacer Moussa Dembélé ?

Alors que Moussa Dembélé pourrait partir cet été, l’Olympique Lyonnais lui aurait trouvé un remplaçant en la personne d’Odsonne Édouard.

Odsonne Édouard pour remplacer Dembélé une 2ème fois ?

Face à la menace de clubs comme Chelsea, l’Olympique Lyonnais pourrait perdre Moussa Dembélé au prochain mercato estival. Pour prévoir ce possible départ, les dirigeants de l’OL se renseigneraient sur Odsonne Édouard. Celui qui a été acheté par le Celtic en 2018 pour combler le départ de Dembélé (après un prêt d’un an) pourrait bien voir l’histoire se répéter. Seul problème, le prix relativement élevé du joueur pourrait freiner le club rhodanien. Aujourd’hui, le Celtic aimerait obtenir la bagatelle de 30 millions d’euros pour laisser partir son buteur. Un prix qui pourrait cependant baisser après le passage du Covid-19, et qui arrangerait bien l’OL.

Odsonne Édouard : un sérial buteur en Écosse

Après un premier prêt au Celtic FC lors de la saison 2017-2018 durant laquelle il a inscrit 11 buts en 29 matchs, Odsonne Édouard a quitté la formation parisienne pour aller définitivement en Écosse contre un chèque de 10 millions d’euros en juillet 2018. L’international espoirs tricolore a parfaitement pris ses marques dans le club écossais et a inscrit 51 buts et délivré 27 passes décisives en 97 matchs en seulement deux saisons.