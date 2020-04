OM Mercato : La tendance se confirme pour Florian Thauvin

Annoncé sur le départ cet été, Florian Thauvin n’aurait cependant pas envie de quitter l’OM. Selon le journaliste Florent Germain, l’ailier droit pourrait finalement partir libre de l’Olympique de Marseille l'été 2021.

Vers un départ libre de Florian Thauvin l'été 2021 ?

Soucieux de renflouer les caisses vides du club, les dirigeants de l’OM souhaiteraient vendre Florian Thauvin lors du mercato estival. Mais d'après Florent Germain, le natif d’Orléans pourrait rester avec l'écurie phocéenne jusqu'à la fin de son contrat (juin 2021). Le joueur de 27 ans se sent à l’aise avec l'Olympique de Marseille et n'a surtout pas envie de se mettre en danger à 1 an de l'Euro.

« Ce n’est pas à exclure, un départ libre de Thauvin dans un an. Il n’est pas pressé de partir, il ne partira pas pour partir. Il se plait à Marseille, il vise l’Euro et il se voit bien rester à l’OM », a expliqué le confrère sur les antennes de RMC Sport.

Florian Thauvin a connu une saison quasiment blanche (2 matches de Ligue 1) à cause d'une blessure à la cheville contractée lors de la préparation estivale (juillet 2019). Opéré en septembre, l’ancien de Newcastle United a été éloigné des pelouses pendant 6 mois.