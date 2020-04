Milan AC Mercato : Zlatan Ibrahimovic se lâche sur son futur

En fin de contrat l’été prochain, l’avenir de Zlatan Ibrahimovic reste flou avec le Milan AC. Actuellement dans son pays, l’attaquant suédois s’est livré sur son futur au moment où certains l’envoient à la retraite.

Zlatan Ibrahimovic ne pense pas à la retraite

En prêt pour le reste de la saison au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic voit son deuxième bail à San Siro expirer au terme de la saison. Dans un entretien sur Dplay rapporté par Calcio Mercato, le géant suédois s’est exprimé sur son futur.

« J’ai un contrat avec le Milan AC et nous verrons comment cela se terminera si c’est le cas », a confié Zlatan Ibrahimovic. Le buteur de 38 ans est également revenu sur les rumeurs annonçant que cette saison pourrait être sa dernière. L’attaquant milanais est encore loin de raccrocher les crampons.

« J’ai dit que je voulais jouer au football aussi longtemps que possible, on ne sait jamais ce qui va arriver. Je suis quelqu’un qui veut performer, pouvoir contribuer et ne pas se démarquer pour ce que j’ai fait ou qui je suis. Si vous appartenez à une équipe, il faut être capable de donner quelque chose sur le terrain », a fait savoir Zlatan Ibrahimovic.

Avec l’arrêt des compétitions, Zlatan Ibrahimovic est rentré dans son pays. Il s’entretient avec Hammarby, ennemi juré de son club formateur Malmö. Avant cette trêve, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain comptait 4 buts et un assist en 10 matches avec le Milan AC.