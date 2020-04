Ligue 1 : Bixente Lizarazu opposé à la décision de l’UEFA

L’UEFA a décidé que les participants aux prochaines coupes d’Europe seraient sélectionnés sur le classement au moment de la suspension, si le championnat devait s'arrêter. Bixente Lizarazu n’approuve pas vraiment cette décision et propose une autre option.

Bixente Lizarazu milite pour la reprise

Les championnats pourraient-ils reprendre ou non ? Réunie jeudi, l’UEFA a prévenu que, en cas d’annulation des championnats, elle privilégierait le classement de la saison en cours pour sélectionner les participants aux prochaines éditions des coupes européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa).

Bixente Lizarazu ne trouve pas cette décision très appropriée. L’ancien défenseur bavarois sait que le Covid est une terreur, mais il propose de tout faire pour finir la saison. « La reprise dépend des données sanitaires, mais il est très important de finir les championnats », a-t-il estimé dans L’Equipe.

Selon Bixente Lizarazu, finir la saison serait plus objectif que les critères émis par l’UEFA pour le choix des participants aux prochaines coupes européennes. « Il faut déterminer un classement le plus juste possible, et pour fixer les prochains qualifiés pour la Coupe d’Europe », a expliqué le champion du monde 1998.

Mais que faudra-t-il faire pour finir forcément la saison ? « Je suggère une grosse préparation, de quatre semaines, voire six semaines. J’enchaînerais les deux saisons, d’un point de vue athlétique le corps humain n’aime pas marquer des arrêts. Je ne pense pas qu’on soit en mesure de démarrer les entrainements mi-mai », a répondu l’ex-joueur de l’OM.