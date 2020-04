Ligue 1 : Les diffuseurs acceptent de payer les droits TV

Après avoir refusé de payer la dernière tranche des droits TV aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 le 5 avril, Canal + et beIN Sports sont revenus sur leur décision ce vendredi. Dans deux communiqués, tous les protagonistes de la réunion déclarent avoir trouvé un accord pour le paiement de la dernière tranche des droits TV.

Ligue 1 : Communiqué conjoint de la LFP et de Canal +

Communiqué conjoint de la LFP et beIN sports





« La Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se réjouissent d’avoir trouvé un accord portant sur le montant du règlement relatif aux matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés cette saison conformément à l’Appel à candidatures pour l’acquisition des droits de diffusion 2016-2020. Le Groupe CANAL+ et la Ligue de Football Professionnel tiennent à remercier les 4 présidents de clubs de Ligue 1... qui ont noué un dialogue constructif et ainsi pu aboutir à une issue favorable. »« Avec la volonté de soutenir les clubs français en cette période d'incertitude... beIN SPORTS et la LFP sont parvenues à un accord portant sur le paiement des droits de diffusion des matchs. Cet accord prend en considération la situation sans précédent à laquelle sont confrontés les clubs, la LFP et le football français en ce moment, alors que beIN doit également faire face à des circonstances extrêmement difficiles. »Aucun montant n'a été précisé. Toutes les parties ont promis de continuer à collaborer pour une reprise de la saison.