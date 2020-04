OL Mercato : Prolongation, Aulas garde espoir pour Depay

Vendredi sur OL TV, Jean-Michel Aulas a de nouveau évoqué le cas de Memphis Depay. Le président lyonnais est optimiste pour la prolongation de l’attaquant néerlandais, bien que celui-ci ne semble pas enclin à rempiler.

Jean-Michel Aulas fera « tout » pour prolonger Memphis Depay

Jean-Michel Aulas veut lever au plus vite les doutes au sujet de l’avenir de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain et Le président de l’OL souhaite le conserver encore longtemps à Lyon.

Invité de la chaîne OL TV, le président lyonnais a réitéré son souhait de prolonger Memphis Depay. « On y travaille beaucoup. J'ai beaucoup d'échanges avec Memphis », a assuré Jean-Michel Aulas. Seulement, le capitaine des Gones semble davantage préoccupé par ses pépins physiques. « Nous lui avons fait un certain nombre de propositions qu’il n'a pas retenues. Il attendait de pouvoir reprendre (...) Pour le moment, on n'est pas tombé d'accord », a poursuivi le patron de l’OL.

Nouvelles discussions annoncées

Malgré cette situation, Jean-Michel Aulas reste optimiste. Le président lyonnais annonce une nouvelle rencontre pour convaincre Depay. « On aura la possibilité de le rencontrer. On fera tout pour évoquer une prolongation. Toutes les instances de Lyon sont favorables à le prolonger », a ajouté le président du club rhodanien.