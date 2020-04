ASSE : Infirmerie, grosse inquiétude pour Robert Herbin

Robert Herbin se trouve dans un état critique. Selon L’Equipe, l’ancien joueur et coach des Verts souffre de problèmes cardiaques et pulmonaires. Il est hospitalisé dans un CHU de Saint-Etienne.

Robert Herbin hospitalisé à Saint-Etienne

L’ASSE est inquiète pour une de ses légendes. Ancien joueur et entraîneur du club forézien, Robert Herbin se trouve dans un état de santé critique. L’Equipe révèle que la légende des Verts se trouve dans un CHU de l'hôpital nord de Saint-Étienne depuis mardi.

Le quotidien sportif souligne que Robert Herbin n’est pas atteint du coronavirus (Covid-19). L’ancien stéphanois souffre de « problèmes cardiaques et pulmonaires ». Citant son entourage, L’Equipe révèle que Robert Herbin se trouve dans un état préoccupant. Il aurait ainsi été placé en réanimation dans le service cardiologie du CHU.

Herbin, véritable légende de l’ASSE

Aujourd’hui âgé de 81 ans, le Stéphanois a vu son état de santé se fragiliser à cause de ses multiples opérations à la hanche. Comme joueur, il n’a connu aucun autre club dans sa carrière que l’ASSE. Il a défendu les couleurs de Saint-Etienne de 1957 à 1972. Robert Herbin a écrit les plus belles pages de l’histoire des Verts avec six titres de champion et trois sacres en Coupe de France.

Son palmarès en tant que coach est aussi reluisant. Il a notamment atteint la finale de la Coupe des clubs champions (ancienne C1) en 1976. Sous sa direction, l’AS Saint-Etienne a remporté le championnat à quatre reprises. Les Verts ont également soulevé la Coupe de France trois fois.