Ligue 1 : Droits TV, un premier pas pour Canal + et beIN

Canal + et beIN Sports ont finalement accepté de payer la dernière tranche des droits TV aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cependant, les montants attendus ne sont pas ceux versés par les diffuseurs.

Ligue 1, Ligue 2 : Canal+ et beIN font un versement au rabais

Canal + et beIN Sports, diffuseurs officiels des matches de Ligue 1 et de Ligue 2, ont versé de l’argent des droits TV aux clubs. C’est une bonne nouvelle en ces temps de crise économique. Mais les diffuseurs n’ont pas payé tout ce qu’ils devaient payer. Alors que le groupe Canal + devait verser 43 millions d’euros, il n’a payé que 37 millions d’euros. Quant à beIN Sports, il n’a payé que 10 millions d’euros contre 15 millions d’euros attendus.

Mais pourquoi ce paiement au rabais ? « Ce n'est pas au prorata des matchs joués, mais un montant forfaitaire », a expliqué Maxime Saada, président du groupe Canal+, dans les colonnes de L’Equipe, avant d’ajouter : « Et on va continuer à discuter de la suite avec la délégation et la Ligue, en fonction des conditions de reprise et de l'impact pour nous. »