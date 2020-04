PSG Mercato : Mbappé, encore un gros mensonge venu d’Espagne

Après Neymar, l’autre star du PSG Kylian Mbappé fait parler la presse espagnole. Selon Sport, le brésilien devrait soi-disant faire une annonce de sa décision de quitter Paris pour le FC Barcelone après le confinement. As, croit quant à lui connaitre les manoeuvres du Paris Saint-Germain pour retenir Kylian Mbappé.

Neymar et Kylian Mbappé , les sujets p*… à clic de la presse espagnole ?

Chaque jour, la presse espagnole évoque Neymar ou Kylian Mbappé, voire les deux, comme futurs pensionnaires de leur championnat. L’un est envoyé au FC Barcelone et le deuxième au Real Madrid pour redonner encore plus d’intérêt à la Liga. Parfois, ces médias étrangers produisent des rumeurs complètement fausses qui ne reposent sur aucune vérité. La preuve vient d’être donnée ce jour avec coup sur coup leurs publications sur Neymar et Mbappé.

Ainsi, Sport avance que le brésilien va faire une annonce de son départ du PSG. Faux, Neymar vient de dire que ses coéquipiers du club de la capitale lui manquaient et que le fait de rester loin d’eux et du terrain le rendait anxieux. Plus encore, ses proches ont affirmé qu’il n’avait plus envie de quitter le club où il se sentait désormais chez lui. Sa belle prestation lors de la qualification de Paris face au Borussia Dortmund, en Ligue des Champions, a complètement renforcé son envie de rester au club.

Le PSG peut-il inclure une clause libératoire dans le contrat de Mbappé ?

En ce qui concerne As, son information sur le plan de Leonardo pour prolonger Kylian Mbappé est elle aussi douteuse. Il est vrai que le brésilien compte retenir le français et cherche la meilleure piste à exploiter pour y parvenir, mais il ne peut y arriver au moyen d’une clause libératoire. En France, cette pratique est interdite par la LFP.

« Une stipulation contrevenant aux dispositions d’ordre public du Code du travail serait nulle. », indiquait Me. Jean François Vilotte et son associé Me. Rhadames Killy à EcoFoot, en ce qui concerne la fixation d’une clause libératoire dans un contrat. « Par ailleurs… le juge peut réviser le montant de l’indemnisation du comportement fautif. En plus, au moment de sa découverte, le risque est celui d’une sanction par la ligue. »

Leonardo cherche bien à prolonger le contrat de Kylian Mbappé et pour ce faire il sera obligé de lui proposer une forte augmentation de son salaire et autre avantage au club, mais jamais par la signature d’une clause libératoire.