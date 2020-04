ASSE : Litige FFF, rendez-vous décisif devant le CNOSF fixé

L'ASSE tient à ce que justice lui soit rendue, suite au maintien de la section féminine du club en D2, après l'arrêt du championnat. Saint-Etienne a saisi le CNOSF pour contester la décision et a obtenu un rendez-vous.

ASSE et la FFF devant le CNOSF le 6 mai

L’ASSE a été recalée pour la montée en Division 1, suite à l’arrêt définitif du championnat de Division 2 féminine, contrairement au Havre AC qui a été admis dans l’élite. Les Vertes (avec 37 points) étaient pourtant 2es et avaient un match en moins que les Normandes (40 points), dans le groupe B.

Non satisfaite du mode de calcul de la Fédération Française de Football (FFF), l’AS Saint-Étienne a saisi le Comité National Olympique et Sportif Français. Et la requête de l’ASSE a été admise par ledit comité. Ainsi, un rendez-vous a été fixé pour le 6 mai 2020, afin de trancher le litige.

« Après la décision de la FFF de fixer le classement de Division 2 en appliquant un quotient nombre de points / nombre de matches joués, l'AS Saint-Étienne a saisi le CNOSF. Les deux parties seront ainsi entendues lors d'une audience de conciliation le 6 mai », a informé officiellement l’ASSE.