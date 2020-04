LOSC : Victor Osimhen, son message d'espoir au fans

Confiné depuis la crise sanitaire, Victor Osimhen, joueur du LOSC, a donné de ses nouvelles. Le buteur de Lille OSC a conclu sa sortie par un message d’espoir aux supporters.

Victor Osimhen donne les détails de son confinement

Comment Victor Osimhen passe-t-il le temps en cette période de confinement ? « Je m’entraîne... Je suis les règles de sécurité... […] Mais une fois l’entraînement terminé, je me détends. Je parle avec mes proches, je joue aux jeux vidéo, je regarde des séries sur Netflix… », a raconté l’international nigérian sur le site officiel du LOSC.

Victor Osimhen prend aussi des nouvelles de ses coéquipiers. « Je parle avec mes partenaires. Je sais qu’ils vont bien et c’est l’essentiel. Le capitaine, José Fonte, vérifie qu’on reste tous bien en forme. […] La situation est difficile, mais nous sommes soudés. Et je suis heureux de pouvoir leur parler chaque jour lors de conférences téléphoniques, car c’est important de garder le lien qui nous unit les uns les autres », a-t-il ajouté.

Le message de Victor Osimhen aux supporters

Le joueur de 21 ans a hâte de retrouver les supporters, mais il leur conseille de suivre attentivement les recommandations des médecins pour contrer le coronavirus. « Tu sais, entendre les supporters chanter, communiquer avec eux et avec mes coéquipiers… Tout ça me manque. […] Encore merci pour tout, et surtout, restez en sécurité, suivez les conseils des médecins », a recommandé l’ancien joueur de Charleroi, désireux de retrouver au plus vite les supporters lillois.