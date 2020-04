ASSE : Finale de coupe de France, Caïazzo et Romeyer opposés

Les deux présidents de l’ASSE ont des positions divergentes sur la finale de la Coupe de France contre le PSG qui pourrait se jouer à huis clos.

PSG - ASSE : Romeyer exige la présence des fans

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les copropriétaires de l’ASSE ne sont pas d'accord sur la finale de la Coupe de France. Initialement prévu pour le 25 avril, le match contre le PSG a été reporté en raison de la crise de Covid-19. Ce match pourrait se jouer à huis clos, en juin. Roland Romeyer n’imagine pas cette finale sans la présence des supporters de l’ASSE au Stade de France. « Il ne faudrait pas disputer cette finale n’importe quand et sans public. Car, pour moi, cela n’aurait également pas de sens de la jouer à huis clos », a-t-il confié à L’Équipe.

L’un des arguments du président du Directoire de l'AS Saint-Étienne est que l’image du club ligérien « est étroitement liée à une ferveur populaire ». Dès lors, il préfèrerait "que la finale ne se joue pas si la présence des supporters stéphanois n’est pas possible".

Bernard Caïazzo favorable au huis clos

Contrairement à Roland Romeyer, qui affirme « les seuls que je veux écouter, ce sont les médecins », Bernard Caïazzo se dit disposé à se plier à la décision de la FFF. « C’est la Fédération qui décide, nous n’avons pas à donner notre avis », a-t-il fait savoir dans les colonnes du journal Le Progrès.

« On aurait préféré jouer plus tard avec nos supporters. Mais même au mois d’août, nous n’aurons, paraît-il, pas de supporters dans les stades. Donc, on sera bien obligé de jouer selon les directives de la FFF », a insisté le président du Conseil de surveillance de l’ASSE.