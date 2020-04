Tottenham : Le geste classe d'Hugo Lloris contre le Covid-19

En cette période de crise sanitaire, les footballeurs s’engagent dans la lutte contre le Covid-19. C’est notamment le cas d’Hugo Lloris, le gardien de Tottenham et de l'Équipe de France.

Hugo Lloris vole au secours du personnel soignant

Confiné avec sa famille à Londres, Hugo Lloris participe à la lutte contre le Covid-19. L’Équipe annonce ainsi que le capitaine des Bleus a sacrifié un objet de valeur pour aider le personnel soignant. Le gardien de Tottenham a en effet mis en vente la paire de gants qu’il portait lors de la finale de la Ligue des champions perdue contre Liverpool (2-0). Il s’agit de sa contribution aux enchères lancées par le handballeur Cyril Dumoulin.

Le gardien de l’équipe de France de handball et de Nantes a lancé l’opération #SPORTAIDONS. Celle-ci vise à soutenir le personnel soignant contre le Covid-19. Sur son site personnel, Cyril Dumoulin vend en effet des tenues d’entraînement et de matches au profit du personnel hospitalier. Une opération qui connaît un certain succès, selon L’Équipe.

Dans un récent entretien au Parisien, Hugo Lloris faisait part de son admiration pour le personnel de santé. « Notre fierté, ce sont ces gens en première ligne. Il faut les encourager, les soutenir et les mettre en avant. Leur action est incroyable. Nos vrais héros, ce sont les soignants », avait-il confié. Avec son geste, le capitaine des Bleus passe de la parole à l’acte.