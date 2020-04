PSG Mercato : Mauro Icardi, un sale coup de l’Inter Milan ?

Selon la presse italienne, Mauro Icardi devrait coûter bien plus cher que prévu au PSG. Notamment si le Paris Saint-Germain cède le joueur à la Juventus Turin, l’ennemi juré de l’Inter Milan.

Un nouveau prix pour Mauro Icardi ?

Nouvelles révélations dans le dossier Mauro Icardi. Selon le Corriere della Sera, l’Inter Milan pourrait empocher bien plus que les 70 millions d’euros représentant l’option d’achat du prêt d’Icardi au PSG, mais à une certaine condition. Selon la source, le PSG devra verser 80 millions d’euros en tout s’il levait l’option d’achat pour revendre Icardi à la Juventus. Les dirigeants intéristes auraient inséré une clause de 10 millions d’euros de plus s'il devait être cédé plus tard à un club italien.

La Juve, un vieux courtisan

La Juventus Turin est un vieux prétendant de Mauro Icardi. Les Bianconeri s’intéressaient déjà à la situation de l’Argentin lors de ses démêlés avec sa direction la saison dernière. Mais l’Inter Milan avait préféré céder son buteur au PSG plutôt qu'à un concurrent direct en Serie A.

Plusieurs médias transalpins annoncent la volonté de la Juventus de récupérer Mauro Icardi une fois son option d’achat levée par le PSG. En échange, la Vieille Dame devrait verser un montant au Paris Saint-Germain et même inclure certains joueurs dans la transaction.