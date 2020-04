ASSE : Soutien à la légende Robert Herbin hospitalisée.

Emblématique joueur, puis entraineur de l’ASSE, Robert Herbin est hospitalisé pour une insuffisance cardiaque et pulmonaire. L'As Saint-Étienne lui a envoyé un message de soutien.

L'ASSE adresse un message de soutien à Robert Herbin

Robert Herbin a été admis au CHU de Saint-Étienne et « son état de santé est sans lien avec l’épidémie de Covid-19 », selon 20 Minutes. Touchée par la mauvaise nouvelle, l’ASSE a écrit un message plein de symboles à son mythique ancien joueur et ex-coach. « Il est l'homme qui nous a emmenés à Glasgow (finale de la coupe d’Europe, NDLR). Nos six Coupes de France portent son empreinte. Et bien sûr, on lui doit notre étoile sur le maillot. La grande famille de l’ASSE apporte tout son soutien à Robert Herbin. Le Sphinx (son surnom, NDLR). Notre mythique entraineur », a écrit le club ligérien sur son site officiel et ses réseaux sociaux.

Le technicien de 81 ans a défendu les couleurs de l’AS Saint-Étienne entre 1957 et 1975. C’est d’ailleurs le seul club dont il a porté le maillot toute sa carrière. L’ancien milieu offensif a disputé 489 matchs lors desquels il marqué 98 buts avec les Verts. Robert Herbin a entrainé l’ASSE entre 1972 et 1983 et de 1987 à 1990, avant de diriger le club rival, l'OL (1983-1985).