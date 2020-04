OM Mercato : Dossier Florian Thauvin, Villas-Boas a tranché

Florian Thauvin, joueur de l’OM, régulièrement associé à un départ au mercato estival, y voit plus clair sur la position de son coach. André Villas-Boas n'est pas disposé à le laisser filer de l'Olympique de Marseille à la fin de cette saison.

La position de Villas-Boas sur le cas Florian Thauvin

Florian Thauvin a manqué une bonne partie de la saison à cause d'une blessure à la cheville. Le joueur offensif est revenu sur les terrains peu avant le début de la crise sanitaire de coronavirus qui a contraint à l'arrêt du championnat. Malgré son absence de longue durée et seulement 2 matchs dans les jambes, sont nom est sur les tablettes de différents clubs européens.

Mais selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, ce samedi, André Villas-Boas serait opposé à un départ de Florian Thauvin cet été. L'entraîneur portugais voudrait jouer la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille et souhaite pouvoir compter sur la présence du champion du monde dans son effectif.

Autre révélation du média transalpin, l’ex-Magpie n’aurait pas encore reçu d’offre de prolongation à un an de son contrat, juin 2021. Cependant, les recruteurs de l’AS Rome, club régulièrement cité à ses trousses, n’auraient pas encore approché le joueur de 27 ans non plus.