ASSE - PSG : Rocheteau s'en veut d'avoir fait mal à Sainté

Dominique Rocheteau nourrit un gros regret depuis la finale de la coupe de France qui a opposé le PSG et l’ASSE le 15 mai 1982. L'Ange Vert évoluait en ce moment-là sous les couleurs du club de la capitale.

Rocheteau n'a pas oublié le PSG - ASSE de 15 mai 1982

Trente-huit ans après la finale de la coupe de France, remportée avec le PSG aux dépens de l’ASSE, Dominique Rocheteau garde quelques regrets. Alors que les Verts de Michel Platini menaient les Rouge et Bleu de Dominique Rocheteau, ce dernier a égalisé dans les derniers instants de la rencontre (120e). Un but qui a valu son pesant d’or, car il a permis aux Parisiens de contraindre les Stéphanois aux tirs au but avant de s’adjuger le trophée national.

Dominique Rocheteau n’a pas oublié cette finale historique qu'il n'avait jamais souhaitée. Il avait porté les couleurs de l’ASSE de 1971 à 1980 avant de rejoindre le PSG (1980-1987). « J’étais content d'aller en finale. Mais j'aurais préféré jouer ce match de gala contre un autre club. C'est sûr, les Stéphanois peuvent m'en vouloir. Ça a été vraiment un match particulier pour moi », a témoigné l’ancien attaquant, dans les colonnes de L’Équipe.

Rocheteau espère une finale avec les fans

L’AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain sont de nouveau en finale de la Coupe de France cette saison. Reportée à cause de la pandémie de coronavirus, cette finale pourrait se disputer à huis clos. Dominique Rocheteau « souhaite de tout cœur que cette finale se joue avec tous les supporters au Stade de France, afin de vivre de nouveau, plein d'émotions ».