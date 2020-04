AS Roma : Retour en Ligue 1, la réponse de Jordan Veretout

Formé au FC Nantes, Jordan Veretout évolue depuis trois ans en Italie. Passé par la Fiorentina, le milieu de terrain porte aujourd’hui les couleurs de l’AS Roma. Il s’est confié sur son avenir, notamment sur un retour en Ligue 1.

Jordan Veretout, son futur en Ligue 1 ?

Milieu de terrain de l’AS Roma depuis l’été dernier, Jordan Veretout n'écarte pas un retour en France. Dans l'entretien qu'il a accordé à Eurosport, le il évoque les contours d'un retour dans l'hexagone. Il a déclaré : « J’espère passer encore de nombreuses saisons à la Roma, et pourquoi pas revenir en France plus tard.»

Message à Didier Deschamps

Dans ce même entretien, Jordan Veretout a également fait un clin d’œil à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Équipe de France. « Les Bleus sont toujours dans un coin de ma tête (...) Je continue de travailler sans me prendre la tête, et si j'ai la chance d'être appelé un jour, je serais le plus fier », a-t-il assuré.

Jordan Veretout avait quitté le FC Nantes pour Aston Villa en 2015. Après deux saisons en Angleterre, il a été recruté par la Fiorentina où il évoluera pendant deux ans. L’ancien canari défend les couleurs de la Roma depuis l’été dernier et son contrat n'expire qu'en 2024.