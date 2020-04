OL : Reprise, Lucas Tousart ne cache pas ses appréhensions

À l'approche de la fin du confinement, Lucas Tousart s’inquiète de la résurgence du Covid-19. Si certains se font une joie de bientôt reprendre la compétition, le joueur de l'OL s'inquiète d’une possible prolifération du virus qui pourrait suivre la reprise.

OL : Reprise des championnats, Lucas Tousart inquiet ?

Lucas Tousart se pose de nombreuses questions sur la reprise des entrainements. Il se demande dans quelles conditions la saison va rependre. Le joueur de l'OL n'est pas rassuré par les nombreuses incertitudes autour de la reprise de la saison. Celle-ci est suspendue depuis le 13 mars passé à cause de la pandémie de coronavirus.

« Il y a plein d’incertitudes. On ne sait pas si la situation sanitaire va s’améliorer, ce qu’il va se passer après. C’est le flou pour tout le monde. On se pose pas mal de questions. On ne sait pas ce que ça va changer dans l’avenir », a confié le N° 29 de l’OL.

« Il y a une part d’inquiétude et une part d’envie. On veut retrouver le terrain, mais on veut savoir comment, dans quelles conditions, si cela sera délicat dans la gestion des entrainements (...) On entend tout et son contraire sur le déconfinement. On est dans le flou. C’est compliqué de vivre cela au jour le jour. Cela concerne tous les Français », insiste le tricolore de 23 ans.