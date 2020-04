LOSC : Reprise, les déclarations chocs de Benjamin André

Benjamin André, le milieu de terrain du LOSC, a hâte de reprendre la compétition. Malgré l'hésitation de quelques footballeurs du championnat, le Lillois ne voit pas pourquoi la compétition ne reprendrait pas avec l'aval des autorités.

Benjamin André disposé à reprendre

Le gouvernement envisage de commencer le déconfinement le 11 mai. Dans la foulée, la LFP espère pouvoir ordonner la reprise de la Ligue 1 et la Ligue 2 en juin. Mais la plupart des joueurs se méfient de cette date. Ils redoutent un retour en force de la pandémie de coronavirus.

Interrogé à ce sujet sur le site officiel du LOSC, Benjamin André n’a pas écarté les risques qu’il y aurait de relancer le championnat en juin. Mais il assure que le club lillois « se prépare à reprendre le championnat » et se demande pourquoi en cas de « feu vert pour le 11 mai… la plupart des gens retourneraient au travail », et non les joueurs.

Benjamin André estime « justement que si toutes les conditions sanitaires sont respectées », les joueurs devraient « montrer l’exemple » en retournant sur les pelouses. Cela prouverait qu’ils ne sont « pas des irresponsables ». Et le joueur de Lille OSC de conclure : « De notre côté, on veut reprendre et on sera prêt pour ça. J’en suis convaincu. »