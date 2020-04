Montpellier HSC : Covid-19, des nouvelles de Junior Sambia

Atteint du coronavirus, Junior Sambia est hospitalisé depuis jeudi dans un CHU de Montpellier. Samedi, Frédéric Guerra, son agent, a donné des nouvelles rassurantes du joueur.

Junior Sambia n’est plus sous assistance respiratoire

À en croire Frédéric Guerra, on note une amélioration de l’état de santé de Junior Sambia. L’agent du milieu de terrain de Montpellier Hérault vient de donner des nouvelles de son client. Atteint du Covid-19, le joueur de 23 ans se porterait mieux, mais reste en observation.

« Ils ont arrêté l’assistance respiratoire. Le processus est long. Mais il n’est plus dans le coma. On va, sans doute, vers de bonnes nouvelles. Il respire seul, et c’est une bonne chose », a déclaré Frédéric Guerra interrogé par RTL. Même si le Montpelliérain respire désormais seul, il est toujours « sous étroite surveillance en cas de nouvelle détresse respiratoire », indique L’Equipe.

Premier joueur de Ligue 1 atteint du Covid-19

Junior Sambia est hospitalisé depuis le début de semaine suite à des difficultés respiratoires. Au vu de son état de santé chancelant, il a été transféré au CHU Arnaud-de-Villeneuve dans l’après-midi de jeudi. C’est dans cet autre centre qu’il a été placé en réanimation. Des tests ont révélé qu’il était atteint du Covid-19. Le milieu du MHSC est le premier joueur de Ligue 1 contaminé.