OM Mercato : Florian Thauvin clôt le débat sur son avenir

Face aux nombreuses rumeurs qui l’envoient aux quatre coins de l’Europe cet été, Florian Thauvin, joueur de l’OM, a décidé de sortir de son silence. L’ailier droit de l’Olympique de Marseille a été très clair sur son avenir en fin de saison.

OM Mercato : Florian Thauvin cash sur son avenir

Florian Thauvin est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers, dont le FC Valence, le Milan AC, l’AS Rome… Mais l'Orléanais ne va pas quitter l’OM cet été. Lors d’un live sur son compte Instagram avec Malik Bentalha, l’ancien Magpie a clairement décidé de rester à l'Olympique de Marseille.

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je ne vais pas te faire la chanson, mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi », a confié l’ex-Bastiais.

Florian Thauvin précise qu’il se voit très mal abandonner l’OM, alors qu’il se sent à son aise dans ce club où il espère jouer la Ligue des champions la saison prochaine. « Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte ? », interrogeait de nouveau le joueur de 27 ans.