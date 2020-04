Lille OSC Mercato : Le jeune Show a tranché pour son avenir

Manuel Luis da Silva Cafumana, dit Show, milieu de terrain prêté par le LOSC à Belenenses, vient de se prononcer sur la question de son avenir et revenir à Lille OSC n'est pas le premier choix du natif de Luanda (Angola).

Show très heureux à Belenenses

Show n’a pas eu le temps de se mettre en valeur avec le LOSC. Après avoir été recruté par les Dogues, le jeune milieu a aussitôt été prêté à Belenenses. Le Lillois a joué 16 fois avec l’écurie de Liga NOS avant la suspension du championnat. Mais il se sent heureux au sein du club portugais.

« Je constate que chaque jour je grandis dans l’interprétation du jeu. À chaque match, je progresse et je suis de plus en plus satisfait de mon rendement », a-t-il déclaré lors d’une interview sur Instagram rapportée par Le Petit Lillois.

Show veut rester avec le club de Liga NOS

Mais le prêt de Manuel Luis da Silva Cafumana au Portugal arrive à sa fin. Il plaide d'office auprès de ses dirigeants pour qu'ils le laissent prolonger l'expérience à Belenenses. Il a confié à ce propos : « Si les dirigeants lillois acceptent que je reste une autre année, ça ne me posera aucun problème. Ce serait un atout pour moi ».