OM Mercato : Un retour à Marseille, Rémy Cabella répond

Joueur de l’OM de 2015 à 2018, Rémy Cabella n’a pas réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui à Krasnodar (Russie), le milieu offensif ne se voit pas retourner au Vélodrome.

Rémy Cabella dit « non » à un retour à l’OM

Comme bon nombre de ses pairs, Rémy Cabella profite de la trêve actuelle pour passer du temps sur les réseaux sociaux. Dans un live sur Instagram, l’ancien Montpelliérain est revenu sur ses années à l’OM. Il n’est pas particulièrement marqué par cette période.

« J'aurais aimé que ça se passe mieux. Mais c'est comme ça (…) Revenir à Marseille ? Ça va être un peu compliqué, ils ont d'autres objectifs, d'autres ambitions », a lâché Rémy Cabella selon les propos relayés par Le Phocéen. Le joueur de 30 ans exprime néanmoins sa fierté d’avoir défendu les couleurs du club phocéen. Il garde notamment un bon souvenir des supporters marseillais.

Une fierté d’avoir joué à Marseille

« Je ne regrette pas d’avoir signé à l’OM. C'est une fierté et je peux dire aujourd'hui que j’ai joué à l'OM (...) J’ai été très fier, c’était un rêve de signer à Marseille, et de connaître ce public de fou, parce qu’ils sont vraiment fous », a souligné Rémy Cabella. Le joueur formé au MHSC avait rejoint Marseille en 2015. Après deux saisons, il avait été prêté à l’ASSE en 2017 avant d’être vendu aux Verts un an plus tard.

Rémy Cabella a quitté le Forez l’été dernier pour rejoindre la Russie. Il défend désormais les couleurs du FK Krasnodar, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2022.