Atlético Mercato: Ex-Monaco, Lemar et Carrasco sur le départ

L’Atlético Madrid prépare une opération dégraissage. Selon la presse madrilène, Thomas Lemar et Yannick Carrasco, deux anciens de l’AS Monaco, sont concernés par cette opération.

Atlético, Lemar et Carrasco proches de la sortie

Selon Marca, l’Atlético Madrid va se séparer de quelques joueurs au prochain mercato. Au moins six joueurs seront sacrifiés lors de la prochaine fenêtre des transferts. Tous deux passés par l’AS Monaco, Thomas Lemar et Yannick Carrasco font partie de la short-list.

A l’Atlético depuis 2018, Thomas Lemar n’a jamais justifié les 70 millions d’euros investis par ses dirigeants pour l'avoir. Sa deuxième saison à Madrid est aussi décevante que la première. L’ancien monégasque ne s’est pas montré décisif lors de ses 24 apparitions. L’attaquant de 24 ans était déjà proche d’un départ vers la Premier League en janvier. Arsenal serait d''ailleurs toujours intéressé par son profil.

Yannick Carrasco a signé son retour à l’Atlético Madrid en janvier. Avant l’arrêt des compétitions, l’attaquant belge n’avait disputé que 5 matches, dont 155 minutes, sans être décisif. L’ailier de 26 ans ne devrait pas être conservé au terme de la saison. Il devrait donc retourner au Dalian Professional (Chine) où il lui reste deux années de contrat.

Outre ces deux anciens de l’AS Monaco, les noms d’Antonio Adan, Santiago Arias, Hermoso et Vitolo sont également évoqués. Leurs ventes devraient permettre aux Colchoneros de renflouer leurs caisses pour accueillir de nouveaux renforts.