ASSE : Paganelli, finale de 82 et hommage à Robert Herbin

Interrogé sur la finale PSG - ASSE de la coupe de France 2020, Laurent Paganelli s'est souvenu de celle de 1982 qu’il a disputée sous les couleurs stéphanoises. Il a profité de l'occasion pour glisser quelques mots à l’attention de Robert Herbin, légende de l'ASSE présentement entre la vie et la mort.

Laurent Paganelli se remémore la finale de 1982

Ce samedi 25 avril devait se dérouler la finale de la coupe de France opposant l’AS Saint-Étienne au Paris Saint-Germain. Interrogé à cette occasion, Laurent Paganelli s’est remémoré la finale de 1982 : "Malgré la défaite, je n'ai que de magnifiques souvenirs de cette finale. Je me rappelle de Francis Borelli, le président du Paris SG, dont c'est la première grande victoire, qui avait embrassé la pelouse."

38 ans plus tard, la finale qui devait voir la même opposition PSG - ASSE ne se déroulera au mieux qu’en juin, et à huis clos en raison du covid-19. Il faudra donc attendre pour assister au 8ème couronnement des Verts, ou au 13ème du club de la capitale.

Un poignant hommage de Paganelli à Robert Herbin

Le joueur le plus jeune à avoir joué en Ligue 1 à également, comme tout le monde du football, tenu à adresser son soutien à Robert Herbin. Son entraîneur lorsqu'il jouait pour les verts entre 1978 et 1983, est hospitalisé au CHU de Saint-Étienne depuis mardi 21 avril pour des insuffisances cardiaques et pulmonaires :

"C'était mon père quand j'étais joueur, il est mon entraîneur pour la vie. Il compte beaucoup, beaucoup : on aimait les mêmes choses : Brassens, Brel, la grande musique. Je lui donne tout mon amour."