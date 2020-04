OM : Pour Ménès, arrêter le classement avantagerait l'OM

D’après Pierre Ménès, il faut arrêter le championnat Ligue 1 et prendre le classement de la 27ème journée, une solution qui avantagerait l’Olympique de Marseille selon lui.

Pierre Ménès a publié un tweet qui fait réagir

Avec la crise sanitaire due au Covid-19, la Ligue 1 n’a plus vu une seule opposition depuis le 8 mars. Face à cela, plusieurs solutions sont envisagées, à savoir une reprise du championnat au mois de juin, à huis clos et en disputant un match tous les 3 jours, arrêter la saison et prendre le classement à la fin de la 27ème journée en compte ou enfin annuler la saison et reprendre le classement de l’exercice 2018-2019. Pierre Ménès en a profité pour réagir à son tour. Selon le chroniqueur du Canal Football Club, le mieux serait de « garder le classement de la 27ème journée même s’il est évident que cela avantage l’OM ».

Une précision nécessaire

Suscitant de nombreuses réactions, en majorité des supporters marseillais, Pierre Ménès a ensuite supprimé son tweet pour préciser : « Bon je dois préciser ma pensée. Je dis que stopper le classement à ce stade avantage l’OM parce que son calendrier restant est très compliqué surtout avec un vélodrome à huis clos. Mais au moment où on parle, ils méritent évidemment leur place en LDC. »

Rappelons que les 10 matchs restants auraient vu l’OM affronter Montpellier, le PSG, Lyon, Nice, Monaco ou encore Reims.