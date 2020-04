ASSE Mercato : Une grosse concurrence pour Alfredo Morelos

Alors que l’AS Saint-Étienne aimerait faire d’Alfredo Morelos son prochain buteur, de nombreux clubs s’intéressent à ses services. Sa venue à l’ASSE devient de moins en moins probable.

Alfredo Morelos, priorité de l’ASSE ?

L’une des priorités de l’ASSE au prochain mercato estival sera évidemment d’enrôler un buteur. 7ème pire attaque de Ligue 1, les verts sont portés par un étincelant Denis Bouanga cette saison. Pour renforcer leur attaque, les dirigeants stéphanois avaient coché les noms de quelques attaquants. Aux trousses d’Alfredo Morelos au dernier mercato d’été, les Verts ont échoué devant le président des Rangers qui avait fermé la porte à un départ. Un choix qui a porté ses fruits tant le buteur a été redoutable cette saison. Après 46 matchs toutes compétitions confondues, Alfredo Morelos a inscrit 29 buts et délivré 10 passes décisives.

Une concurrence de taille pour l’AS Saint-Étienne ?

L’actuel meilleur buteur de Ligue Europa n’attire cependant pas que les dirigeants de l’ASSE. Alors que l’Atlético Madrid était également annoncé sur le dossier, The Sun rapporte que des clubs de Premier League entrent dans la course pour signer Alfredo Morelos. Crystal Palace, West Ham et Aston Villa rejoignent ainsi Leicester City sur la liste des clubs anglais désirant faire du Colombien leur futur attaquant. Actuellement, sa valeur est estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, mais cette bataille pourrait bien faire monter le prix d’un éventuel transfert. L’ASSE ne devrait alors plus exister dans la bataille pour le recruter.