PSG Mercato : grosse information pour Lorenzo Pellegrini

En quête d’un renfort au milieu de terrain, le PSG pisterait plusieurs joueurs. Parmi eux, Lorenzo Pellegrini, le joueur italien de 23 ans, actuel sociétaire de l'As Roma.

Le PSG cible Lorenzo Pellegrini

Le PSG va se renforcer au milieu de terrain au prochain mercato estival. Il aurait déjà coché plusieurs noms sur sa liste de cible. Après Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (As Monaco), Miralem Pjanic (As Roma) ou encore Sandro Tonali (Brescia), c'est désormais au tour de Pellegrini de rejoindre la liste. Déjà intéressé par le milieu de terrain depuis plus d’un an, Sky Sport Italia révèle que le Paris Saint-Germain aurait relancé la piste menant à l'international italien.

Lorenzo Pellegrini pour un départ de l'As Roma ?

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la louve, Lorenzo Pellegrini ne voudrait pas quitter la capitale italienne. Il aimerait au contraire prolonger son contrat avec son club actuel. Un désir qui arrange les dirigeants de l’AS Roma, disposés à revoir son contrat, ce qui leur permettrait de changer sa clause libératoire actuellement fixée à 30 millions d’euros. Une somme jugée dérisoire pour celui qui devrait hériter du brassard de capitaine, après un départ d’Edin Dzeko cet été.

Considéré comme le futur de la Roma auprès de joueurs comme Cengiz Under ou Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini compte bien rester pour continuer dans son rôle de maître à jouer de cette équipe.