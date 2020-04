PSG Mercato : Real, la piste Raphaël Varane relancée ?

Désireux de renforcer sa défense, le PSG aurait réactivé une ancienne piste, celle menant au défenseur du Real Madrid, Raphaël Varane. Le Paris Saint-Germain prépare ainsi le départ de Thiago Silva, son capitaine et défenseur central de 35 ans.

Retour du PSG sur la piste Raphaël Varane ?

Alors que certaines rumeurs annonçaient que Raphaël Varane avait des envies d’ailleurs, le PSG, désireux d’améliorer sa défense, aurait essayé d’attirer l’international tricolore dans ses filets. Une tentative qui a échoué, car l’ex-joueur du RC Lens est toujours du côté de la Casablanca. Mais les dirigeants du club de la capitale ne se laisseraient pas abattre et seraient prêts à retenter leur chance au prochain mercato estival pour attirer le champion du monde 2018 dans leurs rangs.

Raphaël Varane, l’un des meilleurs défenseurs du monde

Depuis qu’il est arrivé au Real Madrid en provenance du RC Lens en juillet 2011, contre un chèque de 10 millions d’euros, Raphaël Varane n’a cessé de progresser. Remplaçant de luxe de la charnière Sergio Ramos – Pepe, « Rafa » a obtenu de plus en plus de temps de jeu, jusqu’à prendre la place de Pepe. La cible du PSG s’est maintenant imposée comme l’un des meilleurs à son poste. Celui qui forme aujourd’hui l’une des meilleures charnières centrales du monde avec Sergio Ramos a tout remporté avec le Real Madrid. Raphaël Varane a glané 2 championnats d’Espagne, 1 coupe du Roi, 2 Supercoupes d’Espagne, 3 Supercoupes de l’UEFA, 4 coupes du monde des clubs, 4 Ligues des Champions et enfin une coupe du Monde avec les Bleus.

À seulement 27 ans, Raphaël Varane a conquis l’Espagne. Il pourrait donc se lancer dans un nouveau défi, celui de réussir la même chose au PSG.