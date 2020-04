Ligue 1 : Domenech dézingue la proposition des médecins

Les médecins des clubs professionnels ont élaboré un protocole de reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Raymond Domenech estime que la proposition des médecins pourrait aggraver les inégalités entre les grands et les petits clubs.

Domenech dénonce le protocole de reprise des médecins

Les entraînements ainsi que la Ligue 1 et la Ligue 2 pourraient-ils reprendre dans la foulée du 11 mai ? Les médecins des clubs professionnels pensent que c’est possible. A cet effet, ces médecins proposent des tests de dépistages réguliers et des examens psychologiques et cardiaques pour chaque joueur.

Raymond Domenech s’est prononcé sur ce protocole de reprise. Le président du syndicat des entraîneurs ne sait pas si les mesures préconisées sont applicables pour tous les clubs. « Les mesures seront-elles applicables partout ? C’est la vraie question. Et comment vérifiera-t-on que le cadre est bien respecté ? », s’est-il interrogé dans Ouest-France.

Pour l’ancien sélectionneur français, la proposition des médecins risque plutôt d’aggraver les inégalités entre les grands et les petits clubs. « Dans les gros clubs, ça ne devrait pas poser de souci, car les médecins sont salariés, ont parfois leur cabinet sur place... Ils pourront tester, contrôler, surveiller tout le monde. Mais qui des clubs de Ligue 2 et de National qui font appel à des médecins à la « pige », seulement une fois ou deux par semaine ? Dans quels locaux se feront les tests ? […] Pour ceux-là, tout cela me paraît très compliqué à mettre en place », a expliqué le finaliste du Mondial 2006.