ASSE : Le sort de Ruffier définitivement scellé par Puel ?

Le coach de l’ASSE peut-il faire à nouveau confiance à Stéphane Ruffier, écarté de son équipe depuis février 2020 ? L’Équipe pense connaitre le plan de Claude Puel.

ASSE : Ruffier ou Moulin pour la reprise ?

Stéphane Ruffier (33 ans) n’est plus le gardien de but numéro 1 à l’ASSE depuis la défaite contre Brest (3-2) le 16 février. Claude Puel lui préfère désormais sa doublure Jessy Moulin, qui a été aligné lors des six derniers matchs disputés par Saint-Étienne, Ligue 1 et coupe de France confondues.

C’est d’ailleurs le portier de 34 ans qui a qualifié les Verts pour la finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais (2-1). Mais si le championnat reprenait, Stéphane Ruffier retrouvera-t-il le poste de N°1 à l’ASSE ? Le quotidien de sport croit que non ! Claude Puel a bien l’intention de finir la saison avec Jessy Moulin et de démarrer la prochaine avec ce dernier.

Jessy Moulin pour préparer Stéphane Bajic ?

Si l'on en croit la source, le plan du manager général des Verts est de bien préparer le jeune et prometteur Stéphane Bajic (18 ans), en vue de la succession des deux gardiens trentenaires. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, le portier formé à l'ASSE est promu à un bel avenir.